Hammergruppe bringt Österreich nicht aus der Ruhe

Frankreich, die Niederlande und höchstwahrscheinlich Polen oder Wales. Die EM-Auslosung hätte der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft sicher leichtere Gegner bescheren können. Der Favorit in Gruppe D steht für Rangnick außer Frage. "Wir brauche nicht drumrum reden - Frankreich ist der schwerste Gegner, den wir kriegen konnten, der absolute Turnierfavorit." Eine wesentliche Voraussetzung für eine Überraschung gegen Frankreich sei, in Bestbesetzung antreten zu können. "Wir müssen jetzt hoffen, dass alle gesund bleiben und sich niemand verletzt", sagte der 65-Jährige auch mit Blick auf die weiteren Partien gegen den Play-off-Sieger aus Polen/Wales/Finnland/Estland (21. Juni) und die Niederlande (25. Juni) jeweils in Berlin.

Teamchef bleibt optimistisch

Rangnick sieht in der Hammergruppe aber auch gute Chancen für seine Mannschaft: "Das Gute ist, dass wir auf Gegner treffen, die oft mitspielen werden. Das ist mir persönlich lieber als Gegner, die mit Mann und Maus hinten drinnen stehen."

Während die ÖFB-Kicker den Fokus nach der Auslosung wieder auf die Aufgaben mit ihren Clubs richten, müssen die ÖFB-Verantwortlichen in den kommenden Tagen den Fahrplan für die Euro festlegen. Das nächste Mal kommt die Nationalmannschaft im März zusammen, um im spanischen Marbella zu trainieren und zwei Testspiele, Türkei steht als Gegner bereits fest, zu bestreiten. Die letzten Vorbereitungsspiele gehen im Juni gegen Serbien (Wien) und in der Schweiz über die Bühne. Während die offizielle Bekanntgabe der Testspiel-Gegner erst in ein paar Wochen erfolgen dürfte, sollte es sich beim EM-Quartier nur noch um Tage handeln. "Wir sind zuversichtlich, dass wir das im Laufe der nächsten Woche fixieren. Die Tendenz geht ganz klar in Richtung Großraum Berlin", erklärte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold.