ÖFB-Teamchef Franco Foda hat am Sonntag Stefan Hierländer (Sturm Graz) für die kommenden zwei Matches der Nations League nachnominiert. Der Wechsel im Kader war wegen der Verletzung von Florian Grillitsch (Hoffenheim) nötig geworden.

Das Nationalteam trifft am Sonntagabend in Wien zur Vorbereitung auf die Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (Donnerstag in Wien) und Nordirland (Sonntag in Belfast) zusammen.

Quelle: APA