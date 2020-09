Hinteregger absolvierte Abschlusstraining für Rumänien-Spiel

Martin Hinteregger darf weiter auf einen Einsatz im Nations-League-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Montag gegen Rumänien hoffen. Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt absolvierte am Sonntagabend in Klagenfurt das Abschlusstraining. Zwei Tage davor hatte er sich beim Jahresauftakt in Norwegen (2:1) eine Prellung im Sprunggelenk zugezogen.

SN/APA (Archiv)/EXPA/LUKAS HUTER Hinteregger darf noch auf Einsatz hoffen