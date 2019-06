Martin Hinteregger und David Alaba könnten für das Fußball-EM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Skopje gegen Nordmazedonien ausfallen. Hinteregger laboriert laut ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel an einer Rippenverletzung, Alaba machen Muskelprobleme zu schaffen. Klarheit könnte noch im Laufe des Samstags herrschen.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Abwehrchef Martin Hinteregger ist fraglich