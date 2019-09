Innenverteidiger Martin Hinteregger hat am Dienstag auch das zweite Mannschaftstraining des österreichischen Fußball-Nationalteams vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland verpasst. Der 26-Jährige von Eintracht Frankfurt absolvierte in Saalfelden eine individuelle Einheit. Für das Spiel am Freitag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Salzburg soll sein Einsatz laut ÖFB-Angaben nicht in Gefahr sein.

SN/APA/ROBERT JAEGER Hinteregger musste auch am Dienstag pausieren