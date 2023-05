Illinger und Pamminger glänzten gegen Norwegen

Die beiden Salzburgerinnen im U17-Nationalteam drückten dem Spiel beim 3:2-Sieg über Norwegen im Rahmen des UEFA Development Turniers ihren Stempel auf.

Valentina Illinger aus Grödig führte das Team als Kapitänin aufs Feld, Alessia Pamminger (SV Seekirchen) gab ihr Debüt im Teamtrikot: Beim Auftakt des UEFA Development Turniers in Portugal setzten die beiden Salzburgerinnen am Donnerstag auch Akzente. Die erst 14-jährige Pamminger verzeichnete mit einem Kopfball die erste Chance des Spiels, ehe Illinger in der 14. Minute zur 1:0-Führung gegen Norwegen traf. Die Kickerin der ÖFB-Frauenakademie St. Pölten eroberte mit gutem Pressing den Ball von der letzten norwegischen Verteidigerin, umkurvte die Torfrau gekonnt und schob zum 1:0 für Rot-Weiß-Rot ein. Fünf Minuten später erhöhte Tina Krassnig per Distanzschuss auf 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Illinger zum zweiten Mal, nach einem direkten Freistoß von Tina Krassnig an die Querlatte stand sie goldrichtig und staubte zur 3:0-Führung ab.

Nach einigen Wechseln in der 2. Halbzeit kamen die Norwegerinnen noch auf 2:3 heran, wobei der zweite Treffer erst in der 95. Minute fiel. ÖFB-Teamchef Patrick Haidbauer war sehr zufrieden: "Die Spielerinnen haben die Rolle als Underdog gut angenommen und sind vom Beginn weg mit der Einstellung in die Partie gegangen, den Gegner mit hoher Intensität zu stressen und zu Fehlern zu zwingen. Das - und auch die vielen Balleroberungen sowie Standardsituationen sind uns vor allem im ersten Durchgang sehr gut gelungen und so sind wir mit einer verdienten Halbzeitführung in die Pause gegangen. Nach dem Seitenwechsel haben wir viel getauscht und allen Feldspielerinnen Spielminuten ermöglicht. Es war schön zu sehen, dass die Wechselspielerinnen das Niveau nicht nur halten, sondern auch immer wieder Akzente setzen konnten. Insgesamt ist es ein toller Erfolg für uns, weil Norwegen ein sehr guter Gegner ist und wir uns den Sieg heute erarbeitet haben. Ich denke, dass vor allem unser mutiges Angriffspressing schon gut funktioniert hat. Im Spiel mit dem Ball braucht es natürlich noch Zeit, gerade wenn viele Spielerinnen neu dabei sind. Da wollen wir uns natürlich in Zukunft weiter steigern."

Am samstag steigt gegen die U17-Auswahl Schwedens das zweite von drei Duellen des Development-Turniers in Portugal. Anpfiff im Estádio Municipal Macedo de Cavaleiros ist um 16 Uhr, live auf oefb.tv.