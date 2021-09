Im ÖFB-Team herrscht Chaos

Zwei Pleiten in der WM-Qualifikation haben Franco Foda als ÖFB-Teamchef unter Druck gesetzt. Der Deutsche darf vorerst weitermachen, aber die schlechte Stimmung ist nicht zu übersehen.

Von den vergangenen zehn Pflichtländerspielen hat das österreichische Fußball-Nationalteam nur in einer Partie überzeugt. Und dieses Achtelfinale bei der EM gegen Italien wurde verloren. Die WM-Qualifikation verlief unterirdisch, es passt im ÖFB-Team derzeit nichts zusammen, es herrscht Chaos. Und dennoch darf ÖFB-Teamchef Franco Foda weiter seinen Job ausüben. Das bestätigte ÖFB-Präsident Leo Windtner am Mittwoch. "Ich halte nichts von Schnellschüssen. Wir müssen die Dinge sachlich, seriös und konsequent aufarbeiten", sagte der Oberösterreicher, der am 17. Oktober aus dem Amt scheidet.

Ratlos sind alle im ÖFB-Team, Spieler und Trainer. "Hier geht es darum, dass man die entscheidenden Spiele gewinnt, und das haben wir gegen Israel und Schottland nicht gemacht. Deswegen sind wir total unzufrieden mit unserer Leistung. Wir haben das Potenzial, wir müssen diese zwei Spiele einfach gewinnen. Wir sind die bessere Mannschaft, aber wir bringen es einfach nicht auf den Platz", erklärte Martin Hinteregger nach der Pleite gegen Schottland. Die Leistungen machen den Verteidiger etwas ratlos. "Ich suche immer wieder nach Erklärungen, aber mir fällt selbst nichts ein. Möglich ist zwar nichts mehr, aber wir müssen schauen, dass wir wieder in Form kommen."

Dass im ÖFB-Team nicht viel stimmt, das zeigen auch drei Beispiele, die bezeichnend für die angespannte, missliche Lage sind.

Stefan Ilsanker, der solide in der Defensive spielte, ärgerte sich sichtlich über seine Auswechslung. Darauf angesprochen meinte er: "Das ist eine sehr unangenehme Frage, ich sage jetzt nichts. Ich glaube, das war die Phase, wo wir gefühlt näher an einem Tor dran waren als die ganze erste Halbzeit. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich denke, in der Phase habe ich viel für das Spiel gemacht, wollte der Mannschaft helfen, dass wir das Spiel drehen und endlich wieder gewinnen." Diese Aussagen sind eine klare Kritik Richtung seines Chefs und dürften bei einem harmonischen Verhältnis so nicht getätigt werden.

Marcel Sabitzer fehlte verletzungsbedingt im ÖFB-Aufgebot auch gegen Schottland, war nicht spielbereit. Was den neuen Bayern-Spieler aber nicht daran hinderte am Dienstag Foto-Impressionen vom Fitnesstest und seinem ersten Mannschaftstraining mit den Bayern zu posten. Bei Sprints machte Sabitzer einen recht fitten Eindruck. Das spricht auch nicht dafür, dass Sabitzer gerne zum ÖFB-Team kommt.

Martin Hinteregger und sein Coach Foda müssen am Dienstag zwei verschiedene Spiele miterlebt haben. Den ideenlosen Österreichern war über die gesamte Spielzeit nicht viel mehr eingefallen, als hohe Bälle in den Strafraum der Schotten zu schlagen. "Nur mit Flanken gegen diese drei Büffel da hinten, das war nicht richtig", erklärte Hinteregger. Foda wiederum wirkte auf die Frage, warum immer wieder so agiert wurde, fast verärgert. "Wo haben wir mit hohen Bällen agiert?", war seine Antwort. Passt richtig ins Bild, welches das ÖFB-Team aktuell als chaotischer Haufen abgibt.