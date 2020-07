Irene Fuhrmann ist die erste Teamchefin der ÖFB-Frauen

Erstmals wird ein ÖFB-Nationalteam von einer Frau geführt: Irene Fuhrmann wurde am Montag als Teamchefin der Frauen-Nationalmannschaft vorgestellt. Die 39-Jährige folgt dem zum LASK abgewanderten Dominik Thalhammer nach.

Thalhammer war neun Jahre lang Teamchef gewesen und hatte mit dem Einzug ins EM-Halbfinale 2017 den größten Erfolg für den österreichischen Frauenfußball gefeiert. Auf die Frage, ob sein Nachfolger auch eine Nachfolgerin sein könnte, hat er in einem SN-Interview einmal gesagt: "Das wäre wünschenswert."

Viel Erfahrung gesammelt

Der Wunsch geht in Erfüllung: Am Montag stellte der ÖFB Irene Fuhrmann als Nachfolgerin Thalhammers vor. Eine große Überraschung war es nicht mehr, dass erstmals eine sportliche Führungsaufgabe im ÖFB in die Hände einer Frau gelegt wird. Fuhrmann war seit 2017 Assistenztrainerin beim Frauen-A-Team und damit ebenfalls eine Architektin des Erfolgsteams um Manuela Zinsberger, Sarah Zadrazil und Nina Burger. Davor hatte sie bereits seit 2008 im ÖFB als Assistentin sowie als U19-Teamchefin gewirkt und zudem in der ÖFB-Frauen-Akademie als Individualtrainerin gearbeitet. Seit 2017 besitzt sie als erste Frau in Österreich das UEFA-Pro-Diplom, die höchste Trainerausbildung im Fußball. Aktiv gespielt hat Irene Fuhrmann beim USC Landhaus, mit dem sie zwei Mal Meisterin und drei Mal Cupsiegerin wurde.

Die erste Aufgabe führt die neue Teamchefin gleich um die halbe Welt, falls nicht die Coronabestimmungen einen Strich durch die Rechnung machen: Für 22. September ist das EM-Qualifikationsspiel der ÖFB-Frauen in Kasachstan vorgesehen.





Quelle: SN