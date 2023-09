Irene Fuhrmann vor Rekordmatch: "Wir müssen ans Limit gehen"

Die ÖFB-Teamchefin stimmt ihre Elf auf eine mentale Höchstleistung gegen Frankreich ein. Die Rekordkulisse von 10.000 Fans soll Österreichs Fußballfrauen helfen, eine Sensation zu schaffen.

Im Oktober 2012 spielten Österreichs Teamfußballerinnen noch in Spratzern und Cloppenburg, konnten von lukrativen Profiverträgen in Topligen oder vollen Arenen in der Champions League nur träumen. Damals wurde der bisherige Zuschauerrekord für Frauenfußball in Österreich aufgestellt, es war bei einem 0:2 gegen Russland im Play-off der WM-Qualifikation in der St. Pöltner NV-Arena. 3600 Fans waren damals dabei, am Dienstag (18.30 Uhr, live in ORF eins) gegen Frankreich werden es im Wiener Viola-Park rund 10.000 sein. Die ÖFB-Kickerinnen kommen heute von Arsenal, Liverpool, AS Roma und Bayern München zum Team, haben die Erfahrung von zwei EM-Endrunden und vielen Champions-League-Einsätzen.

Fans im Rücken als Extramotivation

"Na, da wird es eh Zeit", meinte Kapitänin Sarah Puntigam - damals schon im Team - am Montag von den "Salzburger Nachrichten" auf die Partie angesprochen. Der Nations-League-Hit gegen Frankreich soll hingegen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden: "Wir freuen uns riesig, endlich einmal in Wien zu spielen und dass dieses Spiel von den Zuschauern auch so gut angenommen worden ist", sagt Puntigam, die seit kurzem US-Legionärin bei Houston Dash ist. Zu Frankreich hat sie einen engen Bezug, vier Saisonen verbrachte die Mittelfeldspielerin bei Montpellier: "Drei frühere Mitspielerinnen von damals sind jetzt noch dabei. Wir wissen, dass wir einen Supertag gegen sie brauchen, wenn wir etwas mitnehmen wollen. Mit den vielen Fans im Rücken hoffen wir, dass ein paar Extrakräfte freigesetzt werden."

Jubiläum für Hanshaw

Auch bei Linksverteidigerin Verena Hanshaw kribbelt es schon: "Genau so ein Spiel vor einer solchen Kulisse wollten wir immer." Auch sie war 2012 gegen Russland in einem ihrer ersten Länderspiele schon dabei ("Das habe ich nicht mehr so präsent"), gegen Frankreich wird sie das Teamtrikot zum 100. Mal tragen: "Das bedeutet mir sehr viel und ich bin stolz, dass ich so viele Spiele für das Nationalteam bestreiten durfte. Dass mein 100. Einsatz ausgerechnet in meiner Heimstadt Wien sein könnte, ist natürlich großartig."

Frankreich hat sein Auftaktmatch in der Nations League gegen Portugal mit 2:0 gewonnen. Dass auch gegen den Weltranglisten-Fünften mit seinen zahlreichen Klassespielerinnen etwas möglich ist, hat das ÖFB-Team schon bewiesen: Im Herbst 2020 durfte Irene Fuhrmann in ihrem zweiten Spiel als Teamchefin in Wiener Neustadt über ein 0:0 jubeln. Eine Abwehrschlacht gegen Wendie Renard und Co. wie damals erwartet sie wieder: "Das Spiel wird uns nicht nur körperlich, sondern auch mental an die Grenzen bringen. Frankreich wird viel Ballbesitz haben. Damit müssen wir umgehen können." Die Unterstützung von den Rängen könne die notwendigen paar Prozente mehr bringen.

Eine Portion Glück wie beim 1:1 am Freitag bei Norwegen wird auch notwendig sein. "An die Leistung der zweiten Halbzeit müssen wir anschließen", betont Fuhrmann. Zusätzlich sollte ihr Team den Ball aber länger in den eigenen Reihen halten können. Dabei helfen könnte die größere Breite im Kader. Gegen Norwegen gelang Joker Eileen Campbell der Ausgleich. "Wir haben mehr Möglichkeiten. Das brauchen wir aber auch, denn wir müssen immer ans Limit gehen."