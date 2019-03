Israel-Stürmer Dabbur setzt gegen ÖFB-Team auf Heimvorteil

Ein großer Hoffnungsträger der israelischen Fußball-Nationalmannschaft für das EM-Qualifikationsduell am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) in Haifa mit dem ÖFB-Team steht in Österreich unter Vertrag. Munas Dabbur ist ein verlässlicher Goalgetter bei Meister Red Bull Salzburg. Diesmal will er seinen Torinstinkt aber gegen seine Clubkollegen einsetzen und hofft dabei auf den Heimvorteil.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Munas Dabbur will diesmal gegen seine Clubkollegen treffen