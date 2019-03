Israelischer Teamkader für EM-Quali-Spiel gegen Österreich

Israels Fußball-Teamchef Andreas Herzog setzt in den EM-Qualifikationsspielen gegen Slowenien (21. März) und Österreich (24. März) jeweils in Haifa u.a. auf Salzburg-Stürmer Munas Dabbur. Das Aufgebot des ÖFB-Rekordinternationalen umfasst 23 Spieler. Nur vier davon (Bibras Natcho/56, Eran Zahavi/42, Beram Kayal/38, Tomer Hemed/36) haben mehr als 25 Länderspiele am Konto.

SN/APA (Krugfoto)/KRUGFOTO Herzog setzt u.a. auf Munas Dabbur