Israels Teamchef Willi Ruttensteiner: "Wir sind krasser Außenseiter"

Israels Teamchef Willi Ruttensteiner hat großen Respekt vor Österreich.

Insgesamt 18 Jahre war Willi Ruttensteiner in verschiedenen Positionen für den Österreichischen Fußball-Bund tätig. Nachdem der Oberösterreicher 2017 als Sportdirektor freigestellt worden war, glaubten seine Kritiker, dass er im Profifußball nur mehr schwer zu vermitteln sein wird. Allen Unkenrufen zum Trotz holte der israelische Verband den heute 58-Jährigen als Technischen Direktor zur Nationalmannschaft. Seit dem Abgang von Andreas Herzog vor rund einem Jahr ist Ruttensteiner Cheftrainer der israelischen Nationalmannschaft und trifft am Samstag in Haifa auf sein Heimatland.

...