Italien als Gradmesser: Wie stark ist das ÖFB-Team?

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft beendet das Länderspieljahr mit einem Highlight: Am Sonntag gastiert Europameister Italien im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Das Jahr 2022 begann für die das ÖFB-Team mit einer herben Enttäuschung: Noch unter Franco Foda verloren David Alaba und Co. im März das WM-Play-Off gegen Wales und sind daher bei der WM, die am Sonntag beginnt, nur Zuschauer. Fodas Nachfolger Ralf Rangnick startete mit einem 3:0-Sieg in Kroatien furios in die Nations League und ließ auf schnelle Besserung der Ergebnisse und Leistungen hoffen. In den restlichen fünf Nations-League-Partien holte das ÖFB-Team aber nur noch einen mageren Punkt und stieg ...