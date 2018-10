Janko brennt noch darauf, Spiele zu entscheiden

Aus dem Nichts holte Österreichs Teamchef Marc Janko in den Kader. Aus dem Nichts kann der große Routinier noch immer treffen.

Österreichs Teamchef Franco Foda muss gegen die Nordiren auf vier wichtige Spieler verzichten. David Alaba, Kapitän Julian Baumgartlinger, Abräumer Florian Grillitsch und Torjäger Michael Gregoritsch stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Vor allem das Fehlen von Bayern-Star Alaba wird nur schwierig zu kompensieren sein. Der Ausfall des Antreibers muss aber kein schlechtes Omen sein. Zuletzt verlor Österreich ohne den Bayern-Profi am 18. November 2014 gegen Brasilien (1:2). Seither fehlte der Wiener in fünf Länderspielen. Diese wurden allesamt gewonnen: gegen Russland (1:0), Serbien (3:2), die Republik Moldau (1:0), Uruguay (2:1) und Luxemburg (4:0).

Eine ganz wichtige Rolle könnte daher auch heute Rückkehrer Marc Janko zukommen. Wenn gar nichts mehr geht, dann hat Foda ein heißes Eisen im Feuer, wenn die ÖFB-Auswahl mit der Brechstange agieren muss. Aus dem Nichts holte Foda den Lugano-Legionär für Gregoritsch in den Kader, aus dem Nichts kann Janko auch treffen. Das hat der 35-Jährige schon oft bewiesen. Auch wenn ihn einige seiner jungen Mitspieler noch mit Sie ansprachen, Janko fühlt sich im Kreis der Nationalmannschaft pudelwohl. Überrascht sei er aber über seine Nachnominierung schon gewesen. "Als am späten Abend das Telefon geläutet hat, wusste ich nicht recht, was es zu bedeuten hat. Ich hatte gerade meine kleine Tochter am Arm und habe mir zuerst gedacht: Okay, was will der Teamchef jetzt von mir? Will er etwas über die Nordiren wissen", sagte der Jungvater schmunzelnd. Und wer Janko kennt, der weiß, dass er noch immer darauf brennt, ein Spiel zu entscheiden. "Ich bin ein anderer Spielertyp als die Stürmer, die wir momentan haben. Das stellt eine Abwehr vor andere Probleme, wenn man jemanden mit 1,96 Metern Körpergröße und dem entsprechenden Gewicht einwechselt. Ich denke, das macht schon etwas mit einer Verteidigung. Ich bin hier, um diese Option zu haben."