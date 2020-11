"Joker" als ÖFB-Erfolgsgaranten gegen Nordirland

Den Sieg in der Nations League über Nordirland hat Österreichs Fußball-Nationalmannschaft vor allem drei Einwechselspielern zu verdanken. Louis Schaub und Adrian Grbic verwandelten mit ihren Toren ein 0:1 noch in ein 2:1, Marko Arnautovic leistete am Sonntag im Wiener Happel-Stadion die sehenswerte Vorarbeit zum zweiten ÖFB-Treffer und brachte auch sonst neuen Schwung ins davor lahmende Offensivspiel der Gastgeber.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Torjubel von Adrian Grbic