Kapitänin Schnaderbeck nach Verletzungspause wieder im Team

Österreichs Fußball-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck scheint nach einer längeren Verletzungspause wieder im Kader der Nationalmannschaft auf. Teamchef Dominik Thalhammer nominierte die Arsenal-Legionärin am Dienstag für das freundschaftliche Länderspiel gegen Schweden am 9. April in Maria Enzersdorf.

SN/APA/HANS PUNZ Schnaderbeck für Spiel gegen Schweden nominiert