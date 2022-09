Katja Wienerroither glaubt an Chance gegen Europameister England

Nur 34 Tage nach ihrem 2:1-Triumph über Deutschland im heimischen Wembleystadion stellen sich die Fußball-Europameisterinnnen aus England dem ersten Herausforderer: In Wiener Neustadt wartet Österreichs Nationalteam.

Am Samstag (17.30 Uhr, live in ORF eins) empfängt die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann die "Lionesses" in der WM-Qualifikation in Wiener Neustadt.

Die EM, bei der das ÖFB-Team nach starken Auftritten im Viertelfinale dem späteren Finalisten Deutschland mit 0:2 unterlag, hat bei den Fans Lust auf mehr gemacht: Die ERGO-Arena ist für Samstag ausverkauft. Rund 4000 Zuschauer sollen mithelfen, nach acht Niederlagen in acht Spielen gegen England den ersten Punktgewinn zu schaffen.

"Das ist nicht ...