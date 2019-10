Katja Wienerroither schoss ÖFB-Team zum Auftaktsieg

Ein Doppelpack der Eugendorferin Katja Wienerroither hat Österreichs U19-Fußballnationalmannschaft der Frauen den wichtigen Auftaktsieg in der EM-Qualifikation beschert.

Am Dienstag besiegte die Auswahl von Teamchef Michael Steiner die Alterskolleginnen aus Israel in Bad Wimsbach (OÖ) mit 2:0 (1:0). Die zwei Ersten der Gruppe steigen in die Eliterunde im Frühjahr auf. Mit im Betreuerteam des ÖFB ist auch Oliver Scheucher vom SAK als Torfrauentrainer.

Gegen die defensiv ausgerichteten Israelinnen ergaben sich nur wenig konkrete Torsituationen für die ÖFB-Elf, in der Sophie Hillebrand aus Strobl bis zur 81. Minute spielte. Die beim Bundesligisten FC Bergheim engagierte Katja Wienerroither traf in der 32. Minute nach schöner Vorlage von Maria Plattner sowie nach Flanke von Anna Bereuter (86.) zum erlösenden 2:0.

Am Freitag (16, Windischgarsten) ist Lettland nächster Gegner der ÖFB-Mädels. Die Lettinnen unterlagen zum Auftakt der Schweiz mit 0:7.

Quelle: SN