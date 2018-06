Klare Niederlage gegen Brasilien für Foda "kein Beinbruch"

Geht es nach Teamchef Franco Foda, dann soll die erste Niederlage seiner Amtszeit die österreichische Fußball-Nationalmannschaft nicht aus der Bahn werfen. Der Deutsche begründete das klare 0:3 am Sonntag in Wien gegen Brasilien nicht nur mit der Qualität des Rekordweltmeisters, sondern auch mit dem Zeitpunkt am Ende einer langen Saison und der dadurch fehlenden Frische in seiner Mannschaft.

Franco Foda: "Auch Niederlagen können einen sehr stark machen"