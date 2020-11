Länderspiel wackelt: Darf Norwegens Nationalteam nicht nach Wien reisen?

Norwegens Fußball-Nationalmannschaft droht Ungemach. Die Gesundheitsbehörde des Landes gab am Samstag bekannt, die Auswahl wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zu den Nations-League-Auswärtsspielen am Sonntag in Rumänien und am Mittwoch in Wien reisen zu lassen. Der nationale Fußball-Verband (NFF) zeigte sich empört und hofft noch auf eine Ausnahmegenehmigung.

Sollten die Norweger zu den letzten beiden Gruppenpartien nicht antreten, würden diese automatisch mit 0:3-Niederlagen gewertet werden. In diesem Fall wäre das ÖFB-Team unabhängig vom Ausgang des Heimspiels am Sonntag gegen Nordirland fix Gruppensieger.

So weit will es NFF-Präsident Terje Svendsen aber nicht kommen lassen. "Wenn wir nicht reisen dürfen, brechen wir die Regeln der internationalen Fußballgemeinschaft und verlieren dadurch eine Chance, um uns für die WM zu qualifizieren. Wir verlieren zudem die Chance auf den Gruppensieg, der uns in Zukunft attraktive Gegner bescheren würde. Wir wären das einzige Land der UEFA, das nicht an den Pflichtspielen teilnehmen würde", wurde Svendsen auf der Verbands-Website zitiert. Nach NFF-Angaben wurden zuletzt sämtliche Spieler und Betreuer negativ getestet.

Laut norwegischen Medienberichten wurde Rechtsverteidiger Omar Elabdellaoui am vergangenen Donnerstag, also während des Lehrgangs, positiv auf das Coronavirus getestet. Demnach gelten sämtliche Teamspieler und Betreuer als enge Kontaktpersonen und müssen für zehn Tage in Norwegen in Quarantäne bleiben, ungeachtet der negativen Tests, die der Rest der Auswahl am Freitag ablieferte.

Der NFF setzte zwar alle Hebel in Bewegung, um eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken, die Chancen darauf werden jedoch in den nationalen Medien als gering erachtet. Offen ist, ob die Norweger auf das Rumänien-Spiel am Sonntag verzichten, aber zum Österreich-Match am Mittwoch doch anreisen können. In diesem Fall hätten sie noch die Möglichkeit auf den Gruppensieg.

Bereits am Mittwoch war das in Oslo geplant gewesene Testspiel der Norweger gegen Israel abgesagt worden - auf Empfehlung der norwegischen Gesundheitsbehörde wegen des Risikos von Corona-Infektionen. Kurz davor war ein positiver Test des Israelis Munas Dabbur bekannt geworden. Israels Verband erklärte damals aber, dass die Absage nichts damit zu tun gehabt hätte.

Quelle: APA