Lainer: "Gegen Neymar will jeder einmal spielen"

Noch herrscht bei Stefan Lainer die Ruhe vor dem Sturm. Aber der Salzburger fühlt sich bereit, für das Duell gegen Brasiliens Star Neymar.

Sein 62. Saisonspiel könnte zu einem weiteren Karrierehöhepunkt für Stefan Lainer werden. Wenn am Sonntag Österreichs Fußball-Nationalteam im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Rekordweltmeister Brasilien trifft, dann steht der Abwehrspieler von Red Bull Salzburg wohl vor seiner bisher schwierigsten und emotionalsten Aufgabe. Das Duell gegen den teuersten Fußballer der Welt steht bevor. Vor Saisonbeginn war der Topstar der Brasilianer, Neymar, um 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint Germain gewechselt.

Nach dem sensationellen Erfolg gegen Weltmeister Deutschland gab Österreichs Teamchef Franco Foda seinen Kickern bis morgen, Mittwoch, frei. Lainer nutzte die Trainingspause, um im heimatlichen Seekirchen die Akkus noch einmal aufzuladen. Und der Senkrechtstarter der vergangenen Saison machte sich auch schon seine Gedanken darüber, wie er gegen Neymar bestehen kann. "Wichtig ist, dass man im Kopf nicht abschaltet und nicht die Spannung verliert. Auch wenn sich die Saison dem Ende neigt. Man muss bereit sein, zu investieren, sonst steht man gegen die Topteams auf verlorenem Posten", sagte Lainer.

Wichtig sei für ihn auch das Gespräch mit seinem Vater. Ex-Nationalspieler Leo Lainer, der in zwei Europacupfinalspielen stand, weiß aus eigener Erfahrung, wie man gegen die großen Stars des Fußballs bestehen kann. "Seine Tipps helfen mit schon gewaltig", erzählte der 25-Jährige. Stefan Lainer steht bei Franco Foda zurecht hoch im Kurs. Sowohl gegen die Russen als auch gegen Deutschland stand der Bulle über die gesamte Spielzeit auf den Platz. Auch vor dem 62. Saisonspiel spürt Lainer noch kaum Abnützungserscheinungen. "Es würde mich riesig freuen, könnte ich auch gegen Brasilien dabei sein. Gegen einen Neymar will jeder Fußballer einmal spielen", betonte Lainer im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten." Und die große Entdeckung im ÖFB-Team fügte kämpferisch hinzu: "Geht man mit Freude an die Aufgabe, denn merkt man die Strapazen nicht so sehr. Steht dann noch ein Spiel gegen Brasilien vor der Tür, steigt das Adrenalin noch einmal."

Vielleicht setzt sich Lainer mit seinem Clubkollegen Duje Caleta-Car in Verbindung. Der versuchte am Sonntag beim 0:2 der Kroaten gegen Brasilien Neymar zu entschärfen. Es gelang nicht ganz. Neymar feierte nach seinem Mittelfußknochenbruch ein gelungenes Comeback, traf nach einem Sololauf zum 1:0. Dennoch hatte Caleta-Car Grund zur Freude. Salzburgs Innenverteidiger ist von Teamchef Zlatko Dalic in den 23-Mann-Kader für die WM einberufen worden. Der 21-Jährige kam gegen Brasilien in seinem ersten Länderspiel zu einem 38-minütigen Einsatz.