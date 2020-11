Laura Feiersinger kehrt ins Nationalteam zurück

Im Finish der EM-Qualifikation kann das Nationalteam der Fußballerinnnen wieder auf Laura Feiersinger zählen. Die Saalfeldnerin kehrt nach einer Verletzungspause zurück.

Eine Fußverletzung hatte die Legionärin von Eintracht Frankfurt seit Jahresbeginn außer Gefecht gesetzt. Für die zwei letzten EM-Qualifikationsspiele auswärts gegen Frankreich (27. November) und zuhause gegen Serbien (1. Dezember) wurde sie von Teamchefin Irene Fuhrmann ebenso nominiert wie Sarah Zadrazil (Bayern München) aus St. Gilgen und Stefanie Enzinger (SKN St. Pölten) aus Mittersill. Vorerst auf der Abrufliste steht die Eugendorferin Katja Wienerroither von Sturm Graz.

Das Basiscamp schlägt die ÖFB-Auswahl am 22. November in Götzis auf. Das "Endspiel" gegen Serbien steigt in Altach. In der laufenden Qualifikation für die UEFA Women's EURO 2022 in England liegen die Österreicherinnen mit 16 Punkten (21:0 Tore) derzeit auf Rang zwei in Gruppe G. Nach fünf Siegen zum Auftakt gab es zuletzt in Wiener Neustadt ein vielumjubeltes 0:0 gegen Tabellenführer Frankreich (16; 29:0).

Die neun Gruppensieger und die drei besten Zweitplatzierten aller neun Qualifikationsgruppen lösen das Ticket für die EM-Endrunde auf direktem Wege. Dafür braucht das ÖFB-Team, das in der Weltrangliste derzeit auf Platz 22 rangiert, aus den beiden noch ausstehenden Spielen wohl zumindest zwei Punkte. Aufgrund zahlreicher Spielverschiebungen in Folge der Coronapandemie in den Parallel-Gruppen gestalten sich Rechenspiele aber als schwierig.



Quelle: SN