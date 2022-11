Laura Feiersinger knackte die 100-Länderspiele-Marke

Die 29-jährige Saalfeldenerin spielte beim 1:0-Sieg gegen Italien zum 100. Mal für Österreich. Beim 101. Einsatz am Dienstagabend gegen die Slowakei erzielte sie den Treffer zum 3:0.

Für Laura Feiersinger war der 1:0-Testspielerfolg der ÖFB-Frauen am 11. November gegen Italien etwas ganz Besonderes. Zum einen gelang in Lignano der erste Sieg gegen die "Azzurre" in der Geschichte des Damen-Nationalteams, zum anderen kam es für die Saalfeldenerin zu ihrem 100. Länderspieleinsatz. Feiersinger spulte in ihrer Jubiläumspartie 90 Minuten ab, ehe sie von Trainerin Irene Fuhrmann ausgewechselt wurde und einen gebührenden Applaus erfuhr.

"100 Länderspiele bedeuten, dass ich viel spielen durfte und mit dem Nationalteam sehr viel erleben konnte", sagt die Mittelfeldspielerin, die für Eintracht Frankfurt in der deutschen Bundesliga aktiv ist. Dass es ausgerechnet gegen eine so namhafte Fußballnation wie Italien so weit war, freute sie sehr.

Auf Instagram stellte die 29-Jährige, die bisher 19 Treffer im ÖFB-Trikot erzielte, nicht sich selbst in den Vordergrund - vielmehr dankte sie der Mannschaft. "Hundertmal wir. Ihr wisst, wie gern ich euch hab. Bussi und ganz viel Liebe, eure Laurii", schrieb sie auf ihrem Instagram-Profil.

In der Liste der österreichischen Rekord-Nationalspielerinnen liegt Feiersinger übrigens auf Rang fünf. Ganz vorn ist die ebenfalls noch aktive Sarah Puntigam mit 129 Einsätzen.

Am Dienstagabend beschlossen die Österreicherinnen in Wr. Neustadt ihr Länderspieljahr mit einem Sieg im Freundschaftsspiel gegen die Slowakei. Laura Feiersinger erzielte dabei den Treffer zum 3:0-Endstand.