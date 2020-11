Laura Feiersingers Leidensweg soll mit EURO-Ticket enden

Österreichs Fußballfrauen stehen vor dem nächsten großen Erfolg. Laura Feiersinger aus Saalfelden kehrt rechtzeitig im Qualifikations-Finish zurück.

Medizinische Fachbegriffe wie "Plantarfaszie" haben Laura Feiersinger im vergangenen Jahr mehr beschäftigt als Fußballphrasen. Die Salzburger Fußballerin hat sich mit einer hartnäckigen Fußverletzung herumgeschlagen. Nach einem Jahr Pause kehrt sie nun zurück zum Nationalteam. Es geht gleich um die Wurst: Feiersinger kann zur zweiten erfolgreichen EM-Qualifikation des ÖFB-Teams nach 2017 beitragen. Auswärts gegen Frankreich (Freitag, 21 Uhr/live in ORF Sport +) und in Altach gegen Serbien (Dienstag) sollen die letzten Schritte gesetzt werden. Die Endrunde in England wurde um ein ...