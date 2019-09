Das lettische Fußball-Nationalteam muss im EM-Quali-Spiel am Freitag in Salzburg gegen Österreich auf Daniels Ontuzans verzichten. Das 19-jährige Talent von Bayern München II hatte sich in einem Testspiel mit den Bayern-Profis im Juli in den USA eine Knöchelverletzung zugezogen. Der Offensivspieler müsse erst wieder vollständig genesen, gab der lettische Verband am Montag auf Twitter bekannt.

Quelle: APA