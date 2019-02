Liga-Trainer trauen ÖFB-Team EM-2020-Teilnahme zu

Die Trainer der zwölf österreichischen Fußball-Bundesligisten trauen dem ÖFB-Nationalteam die Teilnahme an der EM 2020 zu. In der Gruppe mit Polen, Israel, Slowenien, Nordmazedonien und Lettland sei ein Platz unter den Top zwei durchaus machbar, so der Tenor in einer von der APA vor dem Liga-Frühjahrsstart durchgeführten Umfrage.

SN/APA/ROBERT JAEGER Die Liga-Trainer sind zumindest vorsichtig optimistisch