Lisa Makas komplettiert ÖFB-Aufgebot für WM-Quali

Offensivspielerin Lisa Makas steht 13 Monate nach ihrem bei der Fußball-EM in den Niederlanden erlittenen Kreuzbandriss erstmals wieder im Aufgebot des österreichischen Nationalteams. Die 26-Jährige komplettiert damit das 23-köpfige Aufgebot für das bevorstehende WM-Qualifikations-Heimspiel am 4. September (17.00 Uhr/live ORF eins) in Wiener Neustadt gegen Finnland, teilte der ÖFB am Freitag mit.

SN/APA/HANS PUNZ Lisa Makats ist wieder im Kader