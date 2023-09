Im Kampf um die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland trifft das ÖFB-Team am Dienstagabend in der Gruppe F auswärts auf Schweden. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten würde die Elf von Teamchef Ralf Rangnick einen großen Schritt Richtung Endrunde machen. Verfolgen Sie das Match ab 20.45 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA Kapitän David Alaba ist eine der großen Stützen im ÖFB-Team

Das Match im Liveticker