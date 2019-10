Ab 11.55 Uhr sprechen der ÖFB-Teamchef und mehrere Spieler bei einer Pressekonferenz über das bevorstehende EM-Qualifikationsspiel gegen Israel - zu sehen im Livestream.

In den Spielen gegen Israel am Donnerstag in Wien (20.45 Uhr) und auswärts gegen Slowenien am Sonntag werden die Weichen gestellt. Kann das österreichische Fußballnationalteam schon für die EM 2020 planen oder wird es noch einmal eng?

Im Rahmen eines Pressetermins mit Raiffeisen beantworten ÖFB-Präsident Leo Windtner, Teamchef Franco Foda sowie die Spieler Marko Arnautovic, David Alaba und Valentino Lazaro Fragen der Medien.

Der Livestream:

