Nach dem Sieg gegen Israel gastiert das ÖFB-Team am Sonntagabend (20.45 Uhr) in Slowenien - verfolgen Sie das Match im Liveticker!

Das österreichische Nationalteam tritt am Sonntagabend erstmals auswärts gegen Slowenien an. Die bisherigen drei Länderspiel-Duelle mit dem südlichen Nachbarn wurden alle in Österreich ausgetragen. Die beiden jüngsten in Klagenfurt hat das ÖFB-Team jeweils zu Null gewonnen. Kann Österreich nach dem 3:1-Sieg über Israel gegen die Slowenen nachlegen? Drei Punkte in Laibach würden die Foda-Elf jedenfalls einer erfolgreichen EM-Qualifikation in der Gruppe G ein großes Stück näher bringen. Der Anpfiff gegen Slowenien erfolgt um 20.45 Uhr - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker.

Das Match im Liveticker:

Quelle: SN