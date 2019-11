Zum Abschluss der bereits erfolgreich absolvierten Qualifikation für die EURO 2020 tritt Österreichs Fußballnationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr) in Riga gegen das Team aus Lettland an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures „Klassensprecher“ Julian Baumgartlinger – führt er das ÖFB-Team in Riga zum nächsten Sieg?