Mit einem Sieg gegen Norwegen und einer Niederlage gegen Rumänien ist Österreichs Fußball-Nationalteam in die Nations League gestartet. Im Auswärtsspiel gegen Tabellenschlusslicht Nordirland am Sonntag (20.45 Uhr) will die Mannschaft von Teamchef Franco Foda den zweiten Sieg in Gruppe E feiern. Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepa pictures Martin Hinteregger (links) zählt zu den absoluten Leistungsträgern im ÖFB-Team.