In der Qualifikation zur EM-Endrunde 2020 empfängt Österreichs Fußballnationalteam am Freitag in Wals-Kleßheim (20.45 Uhr) das Team aus Lettland - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepa pictures/ felix roittner Damals vor neun Jahren: Am 7. September 2010 fand in der Red-Bull-Arena das Quali-Spiel gegen Kasachstan statt. Es endete mit einem mühevoll erkämpften 2:0-Sieg für Österreich. Was geht gegen Lettland?