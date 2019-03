In der Qualifikation für die Endrunde der Fußball-EM 2020 trifft Österreich am Donnerstag (20.45 Uhr) in Wien auf Polen - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Vor ihrem Auftakt in die EM-Qualifikation am Donnerstag im Wiener Happel-Stadion wartet Österreichs Fußball-Nationalmannschaft noch auf einen Pflichtspiel-Sieg gegen Polen. Erst dreimal gab es mit dem WM-2018-Teilnehmer ein Kräftemessen auf Bewerbsebene, dabei steht die Bilanz der ÖFB-Auswahl bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Das Match im Liveticker: Quelle: SN

