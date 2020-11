Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet am Sonntag in der Nations League im Wiener Happel-Stadion ein zuletzt gern gesehener Kontrahent. Gegen Nordirland gewann die ÖFB-Auswahl die jüngsten vier Duelle, darunter auch das bisher letzte Kräftemessen am 11. Oktober in Belfast (1:0). Verfolgen Sie das Match ab 20.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Abwehrchef Martin Hinteregger peilt mit Österreich den nächsten Sieg in der Nations League an.