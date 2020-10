Zum Abschluss der Länderspielserie trifft Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch auswärts auf Rumänien. Dabei will sich die Elf von Teamchef Franco Foda für die 2:3-Heimniederlage im Hinspiel revanchieren und die Tabellenführung in der Nations League B Gruppe 1 verteidigen. Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepa pictures David Alaba und Co. wollen in Rumänien mit einem Sieg die Tabellenführung verteidigen.