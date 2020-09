ÖFB-Teamchef Franco Foda gibt am Dienstag um 11.30 Uhr in Wien den Kader für die kommenden drei Länderspiele des Fußballnationalteams bekannt - hier zu sehen im Livestream!

Livestream ab 11:30 Uhr:

Die Nationalmannschaft trifft am 7. Oktober in einem Freundschaftsspiel in Klagenfurt auf Griechenland. In der Nations League stehen mit den Begegnungen gegen Nordirland (10. Oktober) und Rumänien (14. Oktober) zwei Auswärtsspiele auf dem Programm.

