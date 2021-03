Im ersten Spiel der Qualifikation für die Fußball-WM-Endrunde 2022 tritt Österreichs Nationalteam am Donnerstag (20.45 Uhr) auswärts gegen Schottland an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Das Auftaktmatch in der Gruppe F findet im legendären Hampden Park in Glasgow. 52.000 Fans hätten in der Arena Platz - wegen der Coronapandemie sind jedoch auch in Schottland derzeit keine Zuschauer zugelassen.

Mit dem Spiel am Donnerstag gegen Schottland nimmt das österreichische Nationalteam Anlauf auf die achte Teilnahme an einer Fußball-WM-Endrunde. Weiter geht es bereits am Sonntag im Happel-Stadion gegen die Färöer, drei Tage danach wartet wieder im Wiener Prater die dänische Auswahl. Nach dem EM-Intermezzo im Sommer steigen im September (Republik Moldau und Israel auswärts, Schottland daheim) neuerlich drei WM-Quali-Partien.

Das Match im Liveticker: