0:1 gegen Polen im Auftakt der Qualifikation zur EM-Endrunde 2020 - Österreichs Fußballnationalmannschaft legte eine Fehlstart hin. Am Sonntag steht das zweite Spiel in Haifa an. Dem Spiel in Israel kommt nun wegweisende Bedeutung zu.

SN/GEPA pictures Blick ins Leere: Marko Arnautovic – gelingt ihm in Israel ein Volltreffer?

Was tut sich sonst rund um dieses Spiel? SN-Redakteur Gerhard Öhlinger begleitet die österreichische Fußballnationalmannschaft nach Israel. Er berichtet von dem für die Franco-Foda-Elf schwierigen Auswärtsspiel unter anderem in diesem Liveblog. Liveblog zum EM-Quali-Spiel Israel - Österreich:

