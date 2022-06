Nations League live: Dänemark - Österreich

Zum Abschluss des ersten Nationalteam-Lehrgangs unter Neo-Coach Ralf Rangnick trifft die ÖFB-Auswahl im vierten Gruppenspiel der Nations League am Montag, 13. Juni, auswärts auf Dänemark. Verabschieden sich David Alaba und Co. mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Sommerpause? Verfolgen Sie das Spiel ab 20.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Der frisch gebackene Champions-League-Sieger David Alaba will auch mit der österreichischen Nationalmannschaft Erfolge feiern.