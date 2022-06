Zum Auftakt der Nations League trifft Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Freitag in Osijek auf Vizeweltmeister Kroatien. Für Marko Arnautovic und Co. ist es das erste Spiel unter Neo-Teamchef Ralf Rangnick. Startet der ÖFB mit dem Startrainer in eine erfolgreiche Zukunft? Verfolgen Sie das Spiel ab 20.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Ralf Rangnick feiert am Freitag in der Nations League gegen Kroatien sein Debüt als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft.