Österreichs Fußballnationalteam trifft in der Nations League auf Rumänien. Das Spiel in Klagenfurt steht zur Halbzeit 1:1 - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Kalte Dusche schon nach zweieinhalb Minuten für die Österreicher: Die Rumänen bekamen zu viel Platz, Denis Alibec brachte die Gäste in Führung. Franco Fodas Team erholte sich rasch und kam dann besser ins Spiel. Christoph Baumgartner erzielte in seinem zweiten Länderspiel per Volleyschuss den Ausgleich (17.). Verfolgen Sie die zweite Halbzeit im Liveticker.

Das Match im Liveticker:

Quelle: SN