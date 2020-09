Österreichs Fußballnationalteam trifft am Montag (20.45 Uhr) im Rahmen der Nations League im Klagenfurter Wörtherseestadion auf Rumänien - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat trotz mehr als neun Monaten Länderspiel-Pause und zahlreicher prominenter Ausfälle an seinen Tugenden festgehalten.

Beim 2:1-Sieg zum Auftakt der Nations League am Freitag in Norwegen wurde der Gegner früh im Spielaufbau gestört. Das soll am Montag in Klagenfurt auch im ersten Heim-Länderspiel des Jahres gegen Rumänien gelingen.

Das Match im Liveticker:

