Das Nations-League-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Norwegen am Mittwoch im Wiener Happel-Stadion wird definitiv stattfinden. Für das ÖFB-Team geht es um den Gruppensieg und den damit verbundenen Aufstieg in Division A der Nations League. Verfolgen Sie das Match ab 20.45 Uhr hier im Liveticker!

Das Spiel im Liveticker:

Die ursprünglich nominierten Spieler stehen Norwegen wie A-Teamchef Lars Lagerbäck nicht zur Verfügung, weil sie nach dem positiven Corona-Test von Galatasaray-Profi Omar Elabdellaoui von der nationalen Gesundheitsbehörde unter Quarantäne gesetzt wurden. Daher konnte auch das für Sonntag geplant gewesene Auswärtsmatch gegen Rumänien nicht über die Bühne gehen. Diese Partie dürfte mit 3:0 für die Rumänen strafverifiziert werden.

Veton Berisha mit dabei

Nach dem 2:1 gegen Nordirland reicht dem ÖFB-Team gegen Norwegen schon ein Punkt oder eine 0:1-Niederlage, um den Nations-League-Gruppensieg zu fixieren.

Zu den Spielern der am Montag präsentierten "Not-Auswahl" gehören unter anderem Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Kristian Thorstvedt und Mats Møller Dæhli (beide Genk). Mit Jörgen Strand Larsen (FC Groningen) erhält ein aufstrebender Stürmer seine Chance: Der 20-Jährige hat in der Ehrendivision mit drei Toren in den ersten sieben Runden aufgezeigt. Ebenfalls in der Niederlanden spielt Sondre Tronstad. Der Mittelfeldspieler hat zum starken Saisonstart des Tabellenzweiten Vitesse Arnheim unter Ex-Salzburg-Trainer Thomas Letsch beigetragen.

Auch der Ex-Rapidler Veton Berisha (jetzt bei Viking Stavanger) soll zum Team stoßen. Zwar sind Spieler aus der norwegischen Liga wegen Corona eigentlich kein Thema, doch Berisha war bereits mit dem Covid-19-Virus infiziert und könnte deshalb spielen.

Dasselbe gilt für die beiden A-Kader-Spieler Jens Petter Hauge und Per Kristian Bråtveit. Hingegen reiste der ebenfalls schon früher infiziert gewesene Martin Ødegaard nach Madrid zurück.

SN/gepa pictures/ philipp brem Ex-Rapidler Veton Berisha gehört zu Norwegens Not-Nationalmannschaft.

Absagen musste der frühere Salzburg-Stürmer Havard Nielsen (Greuther Fürth): Er ist angeschlagen. Auch der in der Champions League aktive Ferencvaros-Stürmer Tokmac Nguen musste wegen Adduktorenproblemen abwinken. Sicher ist, dass es jede Menge Debütanten geben wird: Nur fünf Spieler des "Not-Kaders" haben schon A-Team-Erfahrung.





Norwegens Not-Kader

Tor: Per Kristian Braatveit (Elfsborg/SWE), Anders Kristiansen (Saint Gilloise/BEL2)

Abwehr: Andreas Hanche-Olsen (KAA Gent/BEL), Ruben Gabrielsen (FC Toulouse/FRA), Daniel Granli (Aalborg BK/DEN), Andreas Vindheim (Sparta Prag/CZE), Julian Ryerson (Union Berlin/GER), Jörgen Skjelvik (Odense BK/DEN)

Mittelfeld: Tobias Börkeeiet (Bröndby BK/DEN), Kristoffer Askildsen (Sampdoria Genua/ITA), Fredrik Ulvestad (Djurgaardens IF/SWE), Kristian Thorstvedt (KRC Genk/BEL), Sondre Tronstad (Vitesse Arnheim/NED), Mats Möller Dähli (KRC Genk/BEL), Haakon Evjen (AZ Alkmaar/NED), Ghayas Zahid (APOEL Nikosia/CYP)

Angriff: Jörgen Strand Larsen (Groningen/NED), Veton Berisha (Viking Stavanger)

Baumgartner kommt nicht

Nur ein Quarantäne-Opfer hat hingegen Österreichs Teamchef Franco Foda zu beklagen. Christoph Baumgartner kann wegen der Mannschaftsquarantäne bei seinem Club Hoffenheim nicht nach Wien reisen. Am Montag zerschlug sich auch die Hoffnung, dass Baumgartner wenigstens für das Norwegen-Match anreisen kann.

Quelle: APA