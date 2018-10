LIVE: Testspiel Dänemark - Österreich

Ein Match zum Ausprobieren von Alternativen für Teamchef Franco Foda: In Herning trifft das ÖFB-Team auf Dänemark. Verfolgen Sie das Spiel ab 20.45 Uhr im SN-Liveticker.

Nach dem hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Nordirland lebt die Chance auf den Gruppensieg in der Nations League weiter. Ehe es im November in die Entscheidung gegen Bosnien-Herzegowina und Nordirland geht, besteht noch einmal die Möglichkeit zum Testen. Am Dienstag bestreitet Österreich in Dänemark ein Freundschaftsspiel. Teamchef Franco Foda ließ die Angeschlagenen Marko Arnautovic und Stefan Lainer heimreisen, dazu gab er Konrad Laimer und Maximilian Wöber ans U21-Team ab.

Verfolgen Sie das Match im Liveticker:

