Für Österreich steht im Rahmen der WM-Qualifikation für die Endrunde in Katar 2022 das wohl schwierigste Match auf dem Programm. Die Mannschaft von Teamchef Franco Foda trifft am Dienstag auswärts auf Tabellenführer Dänemark. Kann sich Österreich für die 0:4-Heimklatsche im ersten Aufeinandertreffen Ende März revanchieren? Verfolgen Sie das Spiel am Dienstag ab 20.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Spiel auf Zeit: Die Uhr von Teamchef Franco Foda droht abzulaufen