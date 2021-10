In der WM-Qualifikation trifft Österreich am Samstag auf die Färöische Fußball-Nationalmannschaft. Teamchef Franco Foda steht nach einer bisher enttäuschend verlaufenen WM-Quali gehörig unter Druck. Gelingt im Auswärtsspiel gegen den Fußballzwerg der Befreiungsschlag? Verfolgen Sie das Spiel am Samstag ab 20.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Marcel Sabitzer und Florian Kainz bereiten sich auf die Partie am Samstag vor.