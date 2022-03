WM-Qualifikation live: Wales - Österreich

Fährt Österreichs Fußball-Nationalmannschaft erstmals seit 1998 in Frankreich wieder zu einer WM-Endrunde? Zwei Siege ist die Mannschaft von Teamchef Franco Foda vom großen Ziel entfernt. Gelingt David Alaba und Co. im Playoff-Halbfinale am Donnerstag in Cardiff der Einzug in das alles entscheidende Quali-Finalspiel? Verfolgen Sie das Match ab 20.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Wales mit Superstar Gareth Bale trifft in Cardiff auf Österreichs Team mit David Alaba