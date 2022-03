WM-Qualifikation live: Wales - Österreich 2:1

Fährt Österreichs Fußball-Nationalmannschaft erstmals seit 1998 in Frankreich wieder zu einer WM-Endrunde? Zwei Siege ist die Mannschaft von Teamchef Franco Foda vom großen Ziel entfernt. Gelingt David Alaba und Co. im Play-off-Halbfinale am Donnerstag in Cardiff der Einzug in das alles entscheidende Quali-Finalspiel? Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Österreichs Nationalmannschaft beginnt mit Heinz Lindner im Tor. Der Keeper des Schweizer Traditionsclubs FC Basel erhielt gegenüber Daniel Bachmann, in der Qualifikation noch Stammgoalie, den Vorzug. Auch Nicolas Seiwald von Red Bull Salzburg steht in der von Franco Foda aufgebotenen Startelf. Aufstellungen: Wales: Hennessey - Ampadu, Rodon, B. Davies - C. Roberts, Ramsey, Allen, Wilson, N. Williams - James, Bale Österreich: Lindner - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Seiwald, X. Schlager - Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic Das Spiel im Liveticker