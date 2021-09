Nach der 2:5-Klatsche in Israel geht es für Österreichs Fußballnationalteam in der WM-Qualifikation am Dienstag (20.45 Uhr) in Wien gegen Schottland wohl schon um alles - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepa pictures/ michael zemanek Dämpfer zum Quali-Auftakt: Gegen Schottland gab es am 25. März in Glasgow nur ein 2:2 – hier ein Duell zwischen Christoph Baumgartner und Stephen O’Donnell.